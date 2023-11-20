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"Завершиться все не так швидко, як нам би хотілося" – Зеленський про війну в Україні

20 листопада 2023, 18:23
Володимир Зеленський
Президент відзначив, що війна – це не кіно.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що розпочата росією повномасштабна війна проти України завершиться не так швидко, як нам би хотілося, але Україна не збирається опускати руки.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналістами Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі, які відвідали нашу країну.

Президент розповів про ситуацію на полі бою, високу мотивацію та рішучість українського народу й віру в перемогу.

Також Зеленський відзначив важливість збереження уваги світу до українських зусиль у боротьбі за свободу та свою державу.

"Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього", – наголосив глава держави.

Крім того, співрозмовники обговорили подальшу співпрацю, обмінялися думками щодо російських пропагандистських наративів, якими послуговуються противники підтримки України. Також було обговорено українське бачення справедливого миру на основі Формули миру.

війнавійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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