Влада Грузії дозволила перевірити стан здоров'я Саакашвілі

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевірять польські лікарі.

Грузинська влада надала дозвіл на перевірку стану здоров'я Міхеїла Саакашвілі. До нього допустять польських лікарів.

Про це з посиланням на чиновників ЄС повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Польська медична бригада отримала доступ до Саакашвілі", – наголосив Джозвяк.

Також зазначається, що Саакашвілі до Польщі не доправлять. Мова йде про те, що лікарі приїдуть до нього в Грузію. Проте терміни прибуття медичних працівників невідомі.

Відзначимо, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі значно погіршився після протестного голодування в 2021 році, коли його затримали грузинські правоохоронці.