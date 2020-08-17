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Влада Німеччини почала розслідування проти Amazon

Представник регулятора сказав CNBC, що приватна платформа не може бути "ціновим регулятором або ціновою поліцією"
Влада Німеччини почала розслідування проти інтернет-рітейлера Amazon.com у зв'язку з підозрами, що американська компанія у період пандемії зловживає своїм домінуючим становищем, впливаючи на сторонніх продавців, які використовують її платформу.
Влада Німеччини почала розслідування проти Amazon Фото: соцемережі

Перевірка почалася в квітні після того, як Федеральне антимонопольне відомство (Bundeskartellamt) Німеччини отримало кілька скарг на Amazon, повідомляє "Економічна правда".

Представник регулятора сказав CNBC, що приватна платформа не може бути "ціновим регулятором або ціновою поліцією". У відомстві вважають, що Amazon використовує "невідомі механізми", щоб впливати на продавців на платформі.

У компанії не відповіли на запит телеканалу, однак у березні Amazon відзначав, що завищення цін "немає місця" на його платформі.

Як зазначає CNBC, Amazon блокував деяких ритейлерів, які на початку пандемії нібито завищували ціни на такі товари, як санітайзер для рук і маски.

Раніше про розслідування повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Голова Bundeskartellamt Андреас Мундт заявив в інтерв'ю газеті, що регулятор перевіряє, чи впливав Amazon на встановлення ритейлерами цін на платформі.

Німеччина є найбільшим ринком Amazon за межами США.

Нагадаємо, що прибуток Amazon під час пандемії зріс удвічі - до $5,2 мільярда

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17 08 2020 16:07
ТЕГИ: Amazon
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