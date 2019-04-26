Влада Шрі-Ланки: загиблих у результаті вибухів менше, ніж повідомлялось раніше

У розрахунках кількості жертв сталася помилка - це пов'язано з тим, що морги надали неточну інформацію

У Міністерстві охорони здоров'я Шрі-Ланки знизили кількість загиблих від вибухів у неділю більш ніж на сотню, до "близько 253".

Раніше влада Шрі-Ланки повідомляла про 359 загиблих та близько 500 поранених. У розрахунках кількості жертв сталася помилка - це пов'язано з тим, що морги надали неточну інформацію, заявив заступник міністра оборони країни Рувана Війєвардене, інформує Reuters.

Гендиректор служби охорони здоров'я Шрі-Ланки Аніл Джансінгх повідомив агентству, що загиблих може бути 250-260 людей.

"Я не можу точно сказати. Дуже багато розкиданих частин тіла і важко дати точну цифру", - зазначив він.

Додамо, що президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.