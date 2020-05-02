Власник месенджера Viber відкриє центр досліджень у Києві
Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своїй сторінці у Facebook,передає УКРІНФОРМ.
"Компанія Rakuten розширює свою присутність в Україні. Розвивається вже відкритий офіс в Одесі і відкривається R&D-центр у Києві", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, сьогоднішня подія стала продовженням переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським із засновником компанії Rakuten Хіроші Мікітані, які відбулися у червні минулого року. Тоді Мікітані схвалив ініціативу "Держава у смартфоні" та висловив готовність збільшувати свою інвестиційну активність в Україні.
У Мінцифрі пояснили, що компанії Rakuten в Україні можуть бути цікаві такі напрями: стимулювання розвитку ІТ-галузі, робота із українським блокчейн-комьюніті, стажування студентів, участь в освітніх проєктах та створення сервісів для підприємців.
Rakuten – японська e-commerce-компанія. Вона, зокрема, володіє одним із найбільших інтернет-магазинів у світі. У 2014 році Rakuten придбала Viber за 900 млн дол. Цей мобільний додаток встановлений на 97% смартфонів українців.
Нагадаємо, що за підсумками зустрічі, Зеленський запросив Хіроші Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради, секретарем якої нещодавно став IT-підприємець Давид Арахамія.
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