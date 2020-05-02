Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Власник месенджера Viber відкриє центр досліджень у Києві

Rakuten – японська e-commerce-компанія. Вона, зокрема, володіє одним із найбільших інтернет-магазинів у світі. У 2014 році Rakuten придбала Viber за 900 млн дол. Цей мобільний додаток встановлений на 97% смартфонів українців
Японська компанія Rakuten, яка володіє месенджером Viber, відкриє центр досліджень у Києві.
Власник месенджера Viber відкриє центр досліджень у Києві Фото: Mainichi/Yosei Kozano

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своїй сторінці у Facebook,передає УКРІНФОРМ.

"Компанія Rakuten розширює свою присутність в Україні. Розвивається вже відкритий офіс в Одесі і відкривається R&D-центр у Києві", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогоднішня подія стала продовженням переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським із засновником компанії Rakuten Хіроші Мікітані, які відбулися у червні минулого року. Тоді Мікітані схвалив ініціативу "Держава у смартфоні" та висловив готовність збільшувати свою інвестиційну активність в Україні.

У Мінцифрі пояснили, що компанії Rakuten в Україні можуть бути цікаві такі напрями: стимулювання розвитку ІТ-галузі, робота із українським блокчейн-комьюніті, стажування студентів, участь в освітніх проєктах та створення сервісів для підприємців.

Rakuten – японська e-commerce-компанія. Вона, зокрема, володіє одним із найбільших інтернет-магазинів у світі. У 2014 році Rakuten придбала Viber за 900 млн дол. Цей мобільний додаток встановлений на 97% смартфонів українців.

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі, Зеленський запросив Хіроші Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради, секретарем якої нещодавно став IT-підприємець Давид Арахамія.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2020 11:40
ТЕГИ: Viber, Rakuten
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.