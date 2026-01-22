ВМС Франції затримали у Середземному морі танкер, що прямував з росії – Макрон
22 січня 2026, 17:57
Фото: reuters
Танкер підпадає під міжнародні санкції і, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.
Вранці 22 січня військово-морські сили Франції затримали нафтове судно, що прямувало з росії й підпадає під міжнародні санкції.
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.
Затримане нафтове судно прямувало з росії. Танкер підпадає під міжнародні санкції і, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.
Операцію із затримання провели у Середземному морі за підтримки союзників та відповідно до конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.
Наразі щодо танкера розпочали судове розслідування. Судно перенаправили.
"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність „тіньового флоту“ сприяє фінансуванню агресивної війни проти України", — наголосив Макрон.