ВМС Франції затримали у Середземному морі танкер, що прямував з росії – Макрон

22 січня 2026, 17:57
ВМС Франції затримали у Середземному морі танкер, що прямував з росії – Макрон
Фото: reuters
Танкер підпадає під міжнародні санкції і, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.
Вранці 22 січня військово-морські сили Франції затримали нафтове судно, що прямувало з росії й підпадає під міжнародні санкції.
 
Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.
 
Затримане нафтове судно прямувало з росії. Танкер підпадає під міжнародні санкції і, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.
 
Операцію із затримання провели у Середземному морі за підтримки союзників та відповідно до конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.
 
Наразі щодо танкера розпочали судове розслідування. Судно перенаправили.
 
"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність „тіньового флоту“ сприяє фінансуванню агресивної війни проти України", — наголосив Макрон.

 

війна в Україніросія окупантитанкери

Більше публікацій

