ВМС Франції затримали у Середземному морі танкер, що прямував з росії – Макрон

Вранці 22 січня військово-морські сили Франції затримали нафтове судно, що прямувало з росії й підпадає під міжнародні санкції.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Затримане нафтове судно прямувало з росії. Танкер підпадає під міжнародні санкції і, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.

Операцію із затримання провели у Середземному морі за підтримки союзників та відповідно до конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.