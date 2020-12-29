Вперше за часи незалежності держава замовляє в "Антонова" літаки для армії - Зеленський

Міністерство оборони та державна компанія "Антонов" підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський, повідомляє "Громадське" з посиланням на ОП.

Там кажуть, що на першому етапі "Антонов" має поставити ЗСУ три нові військово-транспортні літаки Ан-178. Їх використовуватимуть для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

Також сьогодні, 29 грудня, сторони одразу підписали контракт на поставку цих літаків.

Зеленський зазначив, що деякі іноземні держави цікавляться українськими літаками, але в них виникають запитання.

"Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок (підписання контракту - ред.) - двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій", - сказав він.

Нагадаємо, крім замовлення літаків в "Антонова" для армії, Зеленський просуває ідею створення національної авіакомпанії. Президент каже, що це його "мрія". Зокрема, президент хоче, щоб така компанія купувала літаки в "Антонова", і вони курсували б між українськими містами.

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