ВР готує чималий штраф за відмову у перевезенні пільговиків

Штраф становитиме 2550 грн станом на 1 січня 2019 року

Верховна Рада ухвалила за основу пропозицію посилити відповідальність за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян.

Закон про внесення змін до статті 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян (№10004) у першому читанні підтримав 231 депутат, повідомляє "Українська правда".

Цей законопроект пропонує встановити, що безпідставна відмова водіїв перевозити пільговиків тягне за собою накладення на водіїв транспортних засобів, які є суб'єктами підприємницької діяльності, штрафу в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 гривень станом на 1 січня 2019 року).



Фото: Twitter/Верхвона Рада

Відповідні зміни в разу остаточного ухвалення внесуть у частину 7 статті 1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

Нагадаємо, що Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії два законопроекти про імпічмент президента та щодо "забезпечення виборчих прав військовослужбовців".