ПОЛІТИКА НОВИНИЗакон передбачає збільшення спецфонду держбюджету в 2020 рік на 2 млрд грн за рахунок дострокового погашення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб векселів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування нової бюджетної програми - Фонд розвитку підприємництва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВР ухвалила в цілому закон про Фонд розвитку підприємництва
Законопроект у цілому підтримав 261 народний депутат за 226 необхідних голосів
Фото: policy.info
Верховна Рада ухвалила в другому читанні президентський закон із поправками до держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва (законопроект №2589), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", законопроект у цілому підтримав 261 народний депутат за 226 необхідних голосів.
Закон передбачає збільшення спецфонду держбюджету в 2020 рік на 2 млрд грн за рахунок дострокового погашення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб векселів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування нової бюджетної програми - Фонд розвитку підприємництва.
Нагадаємо, що аудитори назвали збиткові держпідприємства.
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