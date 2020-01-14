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ВР ухвалила в цілому закон про Фонд розвитку підприємництва

Законопроект у цілому підтримав 261 народний депутат за 226 необхідних голосів
Закон передбачає збільшення спецфонду держбюджету в 2020 рік на 2 млрд грн за рахунок дострокового погашення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб векселів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування нової бюджетної програми - Фонд розвитку підприємництва.
ВР ухвалила в цілому закон про Фонд розвитку підприємництва Фото: policy.info

Верховна Рада ухвалила в другому читанні президентський закон із поправками до держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва (законопроект №2589), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", законопроект у цілому підтримав 261 народний депутат за 226 необхідних голосів.

Закон передбачає збільшення спецфонду держбюджету в 2020 рік на 2 млрд грн за рахунок дострокового погашення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб векселів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування нової бюджетної програми - Фонд розвитку підприємництва.

Нагадаємо, що аудитори назвали збиткові держпідприємства.

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14 01 2020 16:33
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