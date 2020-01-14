ВР ухвалила в цілому закон про Фонд розвитку підприємництва Законопроект у цілому підтримав 261 народний депутат за 226 необхідних голосів

Закон передбачає збільшення спецфонду держбюджету в 2020 рік на 2 млрд грн за рахунок дострокового погашення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб векселів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування нової бюджетної програми - Фонд розвитку підприємництва.

Фото: policy.info

Верховна Рада ухвалила в другому читанні президентський закон із поправками до держбюджету на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва (законопроект №2589), повідомляє "Інтерфакс-Україна". Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", законопроект у цілому підтримав 261 народний депутат за 226 необхідних голосів. Закон передбачає збільшення спецфонду держбюджету в 2020 рік на 2 млрд грн за рахунок дострокового погашення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб векселів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування нової бюджетної програми - Фонд розвитку підприємництва. Нагадаємо, що аудитори назвали збиткові держпідприємства.

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