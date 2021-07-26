НОВИНИПредставники 195 країн-учасниць Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) розпочали у понеділок, 26 липня, перемовини щодо затвердження доповіді, яка має на меті запобігти кліматичній катастрофі у світі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Врятувати Землю від кліматичної катастрофи: 195 країн розпочали переговори
Доповідь, яку ви фіналізуєте, буде дуже важливою для всього світу
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє France24.
"Доповідь, яку ви фіналізуєте, буде дуже важливою для всього світу", - заявив генсек Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас, звертаючись онлайн до 700 делегатів.
Документ буде дуже своєчасним на фоні стихійних лих у світі цього літа, серед яких масштабні пожежі, засухи, повені, які були спровоковані змінами клімату.
Euronews зазначає, що доповідь буде опублікована вже 9 серпня, і вона допомагатиме урядам у світі при розробці політики щодо навколишнього середовища, викидів парникових газів, інфраструктури та державних послуг. Сам випуск доповіді було відкладено на декілька місяців через пандемію коронавірусу.
Робота над доповіддю розпочалася напередодні відкриття саміту Великої двадцятки з питань клімату у жовтні та Конференції ООН зі зміни клімату (COP26) у листопаді у Глазго.
Попередня доповідь IPCC була оприлюднена ще у 2014 році.
Як повідомлялося, посли країн "Великої сімки" (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада) обговорили з міністром захисту довкілля Романом Абрамовським та віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною плани України щодо боротьби зі зміною клімату.
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26 07 2021 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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