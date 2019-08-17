Всесвітньо відома дюгонь Міріам померла від пластикових відходів

У Таїланді залишилося лише кілька сотень цих морських ссавців

Сирота-дюгонь, що стала всесвітньо відомою після того, як її врятували в Таїланді, загинула.

Тварина, яку назвали Міріам, померла в суботу через інфекцію, що потрапила в її шлунок разом зі шматочками пластика, повідомляє ВВС.

Тиждень тому восьмимісячна Міріам захворіла та перестала їсти. Уночі проти суботи тварина померла - всі спроби врятувати її виявилися марними.

Керівник морського парку провінції Транг Чаяпрук Веравонг розповів агентству AFP, що Міріам померла "від інфекції в крові та гною в її шлунку".

Після розтину в ньому виявили кілька шматків пластика, один з яких був завдовжки 20 см.

Міріам стала зіркою інтернету після появи фото, на яких вона "обіймається" з рятувальниками.

У Таїланді залишилося лише кілька сотень цих морських ссавців.

Дюгонь - єдиний представник свого роду, у Червоній книзі його занесено до розряду "вразливих". Його назва перекладається як "морська діва", або "русалка" (від малайського duyung). Водяться дюгоні лише в тропічному поясі Індійського й Тихого океану. Зазвичай цих тварин не тримають у неволі, оскільки водорості, якими вони харчуються, складно вирощувати.

Нагадаємо, що вчені заявляють, що віднайшли останки птаха сімейства пастушкових роду Dryolimnas cuvieri, які свідчать, що він зміг "воскреснути": відтворитись після вимирання. Раніше вважалось, що представники цього виду вимерли близько 136 тисяч років тому.