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Учені заявили про "воскресіння" птаха, який зник понад 100 тисяч років тому

Вважається, що представник Dryolimnas cuvieri мешкав на атолі Альдабра, який входить до Сейшельських островів, 136 тисяч років тому
Вчені заявляють, що віднайшли останки птаха сімейства пастушкових роду Dryolimnas cuvieri, які свідчать, що він зміг "воскреснути": відтворитись після вимирання. Раніше вважалось, що представники цього виду вимерли близько 136 тисяч років тому.
Учені заявили про "воскресіння" птаха, який зник понад 100 тисяч років тому Фото: wikipedia.org

Ітеративна еволюція - це окремий випадок паралельної еволюції, який полягає в розвитку одного і того ж виду з однакового предка, але в різний час. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на статтю у науковому журналі Zoological Journal of the Linnean Society.

Вважається, що представник Dryolimnas cuvieri мешкав на атолі Альдабра, який входить до Сейшельських островів, 136 тисяч років тому. Пристосувавшись до тамтешніх умов, птах втратив здатність літати. Однак згодом атол повністю затопило після масштабної повені і цей вид птахів вимер.

Згідно з дослідженням, проведеним вченими Портсмутського університету і Музею природної історії, близько 100 тисяч років тому затоплений атол відновився, разом із ним "відродився" і пастушок. Донині вважалось, що цей вид птахів існував лише 136 тисяч років тому.

Ученим вдалось відшукати на острові останки, дослідивши які, з'ясувалось, що вимерлий птах існував і згодом: кістки датувались віком близько 100 тисяч років і належали Dryolimnas cuvieri, який вважався вимерлим.

"Ці унікальні скам'янілості дають неспростовні докази того, що член сімейства пастушкових двічі колонізував атол. Він прилетів, швидше за все, з Мадагаскару", - зазначила доктор Джуліан Хьюм, провідний автор дослідження.

Нагадаємо, що науковці виявили і описали раніше невідому двопарноногу багатоніжку. Її останки добре збереглися у шматку бурштину з М'янми і мають вік близько 99 мільйонів років.

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10 05 2019 19:49
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