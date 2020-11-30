Всеукраїнські учнівські олімпіади не проводитимуться під час карантину - Міносвіти

У відомстві просять поставитися до цього рішення з розумінням

Для проходження всіх етапів дітям та вчителям необхідно пересуватися містом, потім - між областями, спілкуватися з іншими людьми. Це збільшує ризик зараження та поширення коронавірусної хвороби.

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що Всеукраїнські учнівські олімпіади не проводитимуться під час карантину, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Через загострення епідемічної ситуації в країні та зростання показників захворюваності на коронавірус ухвалено рішення не проводити Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси професійної майстерності під час надзвичайних обставинах. Винятково у заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін і конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт", - йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

У міністерстві зазначили, що зазвичай у листопаді-грудні проводиться другий етап олімпіад - районний. У деяких областях школи його провели.

"Для проходження всіх етапів дітям та вчителям необхідно пересуватися містом, потім - між областями, спілкуватися з іншими людьми. Це збільшує ризик зараження та поширення коронавірусної хвороби. Враховуючи поради освітян і рекомендації МОЗ щодо максимального обмеження контактів між людьми, було ухвалено рішення про непроведення учнівських олімпіад під час карантину", - додають у Міносвіти.

У відомстві просять поставитися до цього рішення з розумінням.

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