Всі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс

Віце-президент США Камала Гарріс почала переговори з демократами, аби заручитися підтримкою своєї кандидатури на пост президента.

Наразі її підтримали всі голови партійних Штатів.

Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN.

Джерело CNN на умовах анонімності повідомило, що всі 50 голів Демократичної партії Штатів висловили підтримку Гарріс в якості нового кандидата від партії в президенти США під час телефонної розмови.

Видання пише, що сигнал підтримки це остання ознака того, що лідери партії намагаються згуртуватися навколо Камали Харріс. Разом з тим, незважаючи на підтримку президента США Джо Байдена, залишається не ясним, чи стане Гарріс кандидатом і який процес партія використовуватиме для вибору альтернативи.

CNN раніше писало, що віце-президент США Камала Гарріс планує зробити в неділю, 21 липня, близько 200 дзвінків законодавцям-демократам.

Нагадаємо, що Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

Президент США опублікував ще один допис в соцмережі, в якому запропонував демократам обрати своїм кандидатом чинну віце-президента США Камалу Харріс.