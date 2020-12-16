Видатки на медицину будуть рекордними у 2021 році - Шмигаль
Видатки на медицину у 2021 році збільшать на 30 млрд грн порівняно з 2020 роком - до рекордних 160 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Основне збільшення видатків припадає на медицину та освіту. У 2021 році в Україні будуть рекордні видатки на медицину в обсязі практично 160 млрд грн, на 30 млрд грн більше, ніж цього року, і майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. За два роки фінансування медицини зросте більш ніж на 60%", - сказав він під час засідання уряду в Києві в середу.
Прем'єр додав, що у 2021 році зарплати медикам підвищать на 30%.
"Видатків на медицину в розмірі 5% ВВП буде досягнуто вже в 2023 році", - уточнив Шмигаль.
"При цьому наступного року ми плануємо дообладнати 210 приймальних відділень опорних лікарень, закупити майже 450 "швидких". Фінансування боротьби з коронавірусом буде забезпечено на належному рівні. Держава продовжить забезпечувати безоплатне лікування й усі витрати на зарплати медиків", - додав прем'єр.
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