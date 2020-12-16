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Видатки на медицину будуть рекордними у 2021 році - Шмигаль

Видатків на медицину в розмірі 5% ВВП буде досягнуто вже в 2023 році
У 2021 році в Україні будуть рекордні видатки на медицину в обсязі практично 160 млрд грн, на 30 млрд грн більше, ніж цього року
Видатки на медицину будуть рекордними у 2021 році - Шмигаль Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

Видатки на медицину у 2021 році збільшать на 30 млрд грн порівняно з 2020 роком - до рекордних 160 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Основне збільшення видатків припадає на медицину та освіту. У 2021 році в Україні будуть рекордні видатки на медицину в обсязі практично 160 млрд грн, на 30 млрд грн більше, ніж цього року, і майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. За два роки фінансування медицини зросте більш ніж на 60%", - сказав він під час засідання уряду в Києві в середу.

Прем'єр додав, що у 2021 році зарплати медикам підвищать на 30%.

"Видатків на медицину в розмірі 5% ВВП буде досягнуто вже в 2023 році", - уточнив Шмигаль.

"При цьому наступного року ми плануємо дообладнати 210 приймальних відділень опорних лікарень, закупити майже 450 "швидких". Фінансування боротьби з коронавірусом буде забезпечено на належному рівні. Держава продовжить забезпечувати безоплатне лікування й усі витрати на зарплати медиків", - додав прем'єр.

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16 12 2020 15:24
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