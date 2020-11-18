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USAID і RMHC спільно впроваджуватимуть сімейно-орієнтовані підходи в українській охороні здоров'я

Перший заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Садов'як зазначила, що розвиток сімейно орієнтованої медицини, який є метою цієї співпраці, дуже необхідний Україні
Тимчасово повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що США підтримують уряд України і громадський сектор у розвитку максимально ефективного та прозорого сектора охорони здоров'я
USAID і RMHC спільно впроваджуватимуть сімейно-орієнтовані підходи в українській охороні здоров Фото: vk.com

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та міжнародна благодійна організація "Благодійний дім Рональда Макдональда" (Ronald McDonald House Charities - RMHC) оголосили про чотирирічну програму партнерства на суму $12 млн із метою впровадження сімейно орієнтованих підходів у системі охорони здоров'я України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми намагатимемося зробити сімейно орієнтовані підходи у сфері охорони здоров'я якомога доступнішими", - повідомив заступник адміністратора USAID та керівник бюро у справах країн Євразії Брок Бірман на онлайн-брифінгу в середу.

Тимчасово повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що США підтримують уряд України і громадський сектор у розвитку максимально ефективного та прозорого сектора охорони здоров'я. "Сім'ї та їхні діти повинні мати доступ до життєво необхідних медичних послуг, коли це необхідно, і при цьому не відчувати значних фінансових труднощів", - зазначила вона.

За словами Квін, $6 млн надійдуть від США, вони доповнюватимуться негрошовою підтримкою від RMHC і приватного сектора.

Перший заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Садов'як зазначила, що розвиток сімейно орієнтованої медицини, який є метою цієї співпраці, дуже необхідний Україні.

"Це покращує і прискорює одужання дитини, тому ми з одного боку маємо створити умови, які дають змогу залучати всю сім'ю в лікування дитини, а з іншого - вчити медичних працівників переваг такої сімейно орієнтованої медицини, допомагати їм здобувати навички ефективної комунікації з пацієнтами та їхньою родиною", - пояснила вона.

Наразі в Україні є вже п'ять сімейних кімнат у лікарнях України в п'яти містах, повідомила директор RMHC в Україні Галина Соловей. Вона розповіла, що утримання однієї сімейної кімнати коштує понад 1 млн грн на рік, а за неповні три роки наявності сімейних кімнат в Україні ними вже скористалися 65 тис. разів.

Соловей також наголосила, що за допомогою фінансування від USAID RMHC зможе охопити освітньою програмою всі лікарні країни, не тільки діючих, а й майбутніх лікарів. "Партнерство з USAID дасть змогу нам розширити діяльність фундації (RMHC - ІФ) з впровадження сімейно орієнтованого підходу до лікування в Україні", - сказала вона.

Нагадаємо, що Велика Британія виділила 2,5 млрд фунтів стерлінгів на кредитні гарантії для торгівлі з Україною

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18 11 2020 17:55
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