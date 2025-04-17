WP: Після удару по Сумах військові та родини загиблих звинувачують владу

13 квітня 2025 року росія вдарила по центру Сум двома балістичними ракетами.

Журналісти американської газети The Washington Post поговорили з українським військовим, який брав участь у нагородженні в Сумах — під час цього росія атакувала місто балістичними ракетами. Учасники церемонії під час ракетної атаки не постраждали, але загиблі — десятки мирних жителів, які опинилися поруч із місцем удару.

Церемонія нагородження проходила в підвалі будівлі Сумського держуніверситету, розповів журналістам Олександр. У момент удару він та інші військові, включно з побратимами зі 117 бригади ТрО, перебували в безпеці. У цей же час дружина Олександра на вулиці намагалася допомогти шестирічній прийомній доньці військового, яка дістала осколкове поранення легені. Зараз дитина у відділенні інтенсивної терапії.

Олександр звинувачує в ударі не тільки росіян, але й місцеву владу Сум. Проведення нагородження в Сумах військовий вважає непотрібним і безвідповідальним. Місто розташоване близько до кордону з росією, не має серйозної ППО і регулярно зазнає атак. Саме нагородження могло бути ціллю росіян для цього удару.

До того як приїхати в Суми, Олександр воював у Бєлгородській області росії. Саме звідти його викликали на нагородження в Суми, що, за його словами, викликало в нього роздратування: "Мені не потрібні ці медалі і ці папери. Я хочу вбити всіх російських солдатів і повернутися додому до свого цивільного життя".

Він вважає "на 100% відповідальним" за смерті та поранення цивільних голову військової адміністрації Сумської області Володимира Артюха.

Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Артюха з посади начальника Сумської обласної військової адміністрації.

Уряд також погодив призначення Олега Григорова на посаду голови Сумської ОВА. Очікуються укази президента Володимира Зеленського щодо звільнення Артюха та призначення Григорова.

Про невдоволення українськими посадовцями через церемонію нагородження каже і Алла Зубакієва, мати 13-річного Михайла, який постраждав під час удару:

"Я серджуся не тільки на росіян — я також вважаю відповідальною владу". Новину про швидке звільнення Артюха вона сприйняла зі схваленням: "І слава богу".

За міжнародним правом, обидві сторони конфлікту повинні намагатися запобігти шкоді цивільному населенню, зазначає WP.

Вранці 13 квітня 2025 року росія вдарила по центру Сум двома балістичними ракетами. Загинули 35 людей, з них двоє дітей 17 і 12 років, ще 117 людей отримали поранення.

Раніше ми писали, що ракетний удар росії по Сумах у Вербну неділю підкреслив, наскільки мало прогресу робить президент США Дональд Трамп для припинення війни, яку, як він стверджував, може швидко завершити. Європейські лідери негайно засудили російську атаку. Натомість Трамп назвав її "помилкою".