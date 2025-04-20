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ПОЛІТИКА

WP: росія імітує жест миру на Великдень заради Трампа

20 квітня 2025, 12:49
WP: росія імітує жест миру на Великдень заради Трампа
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
За словами аналітика, якби наміри путіна були б серйозними, він би прийняв більш тривале перемир’я, на яке Україна вже погодилася.

Заява країни-агресорки росії про «великоднє перемир’я» прозвучала на тлі зниження інтересу адміністрації Дональда Трампа до тривалих переговорів щодо припинення війни рф проти України.

Про це пише The Washington Post, аналізуючи оголошене російським диктатором владіміром путіним про "великоднє перемир’я", яке має тривати 30 годин. Видання нагадує, що в п’ятницю, 18 квітня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові "рухатися далі" і відмовитися від зусилля досягти миру в Україні, якщо не буде прогресу протягом кількох днів.

"Я не вважаю це серйозним показником того, що путін готовий до миру", — сказав у коментарі WP колишній співробітник розвідки США і старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Ерік Чіарамелла.

Він також висловив упевненість у тому, що "це явно маневр", спрямований на те, щоб зберегти прихильність президента США Дональда Трампа. 

За словами аналітика, якби наміри путіна були б серйозними, він би прийняв більш тривале перемир’я, на яке Україна вже погодилася. 

Ще один співрозмовник видання, російський вчений, ім'я якого WP не розкриває, вказав, що заява російського диктатора про «великоднє перемир’я» пролунала в той момент, коли кремль зрозумів, що йому необхідно зробити якийсь жест. 

"Щоб перекинути м’яч на майданчик іншої сторони", — сказав учений на умовах анонімності. 

Він також додав, що "це спектакль для глядача номер один — Дональда Трампа".

російський диктатор владімір путін наказав зупинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву путіна про великоднє перемир’я, зазначивши, що з 17:15 над територією України зафіксовано російські ударні дрони, і це відображає істинне ставлення російського диктатора до Великодня і життів людей. Заленський назвав слова путіна "черговою спробою погратися з життями людей" і запевнив, що українські ППО та авіація вже почали працювати на захист від російської атаки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву владіміра путіна про запровадження так званого "пасхального перемир’я", назвавши це черговою маніпуляцією та спробою "пограти із життями людей".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву російського диктатора владіміра путіна щодо так званого "великоднього перемир’я", наголосивши, що Україна оцінює не слова, а реальні дії
війнаВладімір ПутінДональд ТрампВеликдень

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