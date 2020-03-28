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Xiaomi представила нові елекромопеди

Вартість цих транспортних засобів A1 та A1 Pro становить від 424 і 566 доларів США відповідно
Китайська компанія Xiaomi представила два нові електричні мопеди A1 та A1 Pro.
Xiaomi представила нові елекромопеди Фото: Укрінформ

Про це повідомляє портал Electrek, зазначає "Укрінформ".

"Xiaomi представила електричні мопеди A1 and A1 Pro, виготовлені китайською компанією 70mai", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, вага одного мопед становить всього 52 кілограми.

Електромопед A1, з батареєю у 768 Вт за годину, може проїхати 60 км без підзарядки, а A1 Pro – 70 км, з батареєю у 960 Вт за годину.

Максимальна швидкість 25,5 км за годину.

Вартість цих транспортних засобів A1 та A1 Pro становить від 424 і 566 доларів США відповідно.

Зазначається, що нині електромопеди можна купити тільки у Китаї.

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28 03 2020 12:41
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