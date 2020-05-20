Як росте кількість IT-фахівців в Україні - дані Мін'юсту

Як росли IT-КВЕД

Найпопулярніший КВЕД - "Комп'ютерне програмування" - вказали основним майже 124 000 осіб. Крім того, популярні "Консультування з питань інформатизації" (27000) та "Обробка даних" (22000).

Фото: ain.ua

Зростання по регіонах

За минулий рік кількість IT-ФОП в Києві та Київській області зросла майже на 11 000. Зараз в Києві та Київській області зареєстровано 30% від загальної кількості IT-ФОП. І це без урахування тих програмістів, які переїхали в столицю, але не змінили місця реєстрації.

На другому місці Харківська область (+4406 осіб), далі - Львівська (+3482) і Дніпропетровська (+2475).

Цікаво, що за кількістю зареєстрованих IT-ФОП Вінницька область випередила Миколаївську (5125 осіб проти 4897) і тепер на 7-му місці.

Найактивніші темпи зростання демонстрували невеликі області: Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Полтавська. Кількість в них збільшилася більш ніж на 25%.

Фото: ain.ua