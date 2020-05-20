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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Як росте кількість IT-фахівців в Україні - дані Мін'юсту

За 2019 рік кількість ФОП-айтішників зросла на 22%, в той час як загальна кількість всіх ФОП в Україні збільшилася всього на 6%
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, кількість IT-фахівців, зареєстрованих як ФОП, в 2019 році зросла на 22% і становить 183 000 осіб проти 151 000 на 2018 м.
Як росте кількість IT-фахівців в Україні - дані Мін Фото: DARPA
Ігор Яновський візуалізував дані для порталу DOU, виділивши айтішників за КВЕД, повідомляє "AIN.UA".
 
Як росли IT-КВЕД
 
Найпопулярніший КВЕД - "Комп'ютерне програмування" - вказали основним майже 124 000 осіб. Крім того, популярні "Консультування з питань інформатизації" (27000) та "Обробка даних" (22000).
 
Фото: ain.ua
 
Зростання по регіонах
 
За минулий рік кількість IT-ФОП в Києві та Київській області зросла майже на 11 000. Зараз в Києві та Київській області зареєстровано 30% від загальної кількості IT-ФОП. І це без урахування тих програмістів, які переїхали в столицю, але не змінили місця реєстрації.
На другому місці Харківська область (+4406 осіб), далі - Львівська (+3482) і Дніпропетровська (+2475).
Цікаво, що за кількістю зареєстрованих IT-ФОП Вінницька область випередила Миколаївську (5125 осіб проти 4897) і тепер на 7-му місці.
Найактивніші темпи зростання демонстрували невеликі області: Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Полтавська. Кількість в них збільшилася більш ніж на 25%.
 
Фото: ain.ua
 
Гендерний розподіл
 
Частка жінок збільшується повільно: другий рік поспіль тільки на 1 п.п. Зараз жінок серед IT-ФОП - 26%.
У великих містах їх зареєстровано більше, ніж в маленьких. У Львові частка айтішніц-ФОП досягає майже 30%.
 
Фото: ain.ua
 
У розрізі підприємництва в цілому
 
За 2019 рік кількість ФОП-айтішників зросла на 22%, в той час як загальна кількість всіх ФОП в Україні збільшилася всього на 6%.
 
Фото: ain.ua
 
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20 05 2020 10:46
ТЕГИ: IT, IT-компанії
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