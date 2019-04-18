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Якщо націоналізацію ПриватБанку скасують, державі доведеться надрукувати 100 млрд грн, - НБУ

"Це будуть емісійні кошти (НБУ доведеться додрукувати ці гроші). Вони можуть суттєво вплинути на інфляцію. Також ми не можемо зараз зпрогнозувати, як це вплине на курс"
Якщо в підсумку суди визнають націоналізацію ПриватБанку незаконною, то держава повинна буде сплатити вкладникам понад 100 мільярдів гривень, які необхідно буде надрукувати.
Якщо націоналізацію ПриватБанку скасують, державі доведеться надрукувати 100 млрд грн, - НБУ Фото: 5.ua

Голова Національного банку Яків Смолій під час засідання Ради національної безпеки і оборони зазначає, що законом не передбачена процедура повернення націоналізованих активів попереднім власникам, повідомляє "Громадське"

"Але якщо те рішення, яке було прийняте в 2016-му (націоналізація), буде обернене, нам доведеться виплатити вкладникам понад 100 мільярдів гривень. Це будуть емісійні кошти (НБУ доведеться додрукувати ці гроші). Вони можуть суттєво вплинути на інфляцію. Також ми не можемо зараз зпрогнозувати, як це вплине на курс", - пояснив Смолій.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко доручив Національному банку доукомплектувати банки і відділення готівкою та не допустити паніки через визнання судом незаконною націоналізацію ПриватБанку.

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18 04 2019 22:45
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