Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японські вчені розробили гібридний екологічний метод 3D-друку

Умезу вважає, що гібридний металопластиковий метод стане актуальним найближчим часом, тому що його потенційно можна застосовувати у тривимірній електроніці
Команда науковців Васедського університету в Японії розробила метод друку 3D-конструкцій, що уперше поєднує такі матеріали, як метал і пластмаса.
Японські вчені розробили гібридний екологічний метод 3D-друку Фото: inhabitat.com

Про це повідомляється на сайті університету, передає Укрінформ".

Сучасні 3D-принтери застосовують або метал, або пластмасу, а звичайний спосіб покриття структур шкодить довкіллю. Дослідники університету Васеда розробили гібридну металопластикову технологію 3D-друку, яка полягає у виготовленні пластмасових конструкцій з клейким металевим покриттям на необхідних ділянках. Цей підхід поширює сферу використання 3D-принтерів на тривимірну електроніку для робототехніки, а також додатків інтернету речей.

Фото: Укрінформ

Керівник дослідження професор Сінджіро Умезу пояснив мету проєкту: «Незважаючи на те, що завдяки 3D-принтерам ми створюємо тривимірні конструкції з металу та пластику, більшість об’єктів, які ми бачимо навколо, є поєднанням обох, включно з електронними пристроями. Ми прагнули популяризувати застосування звичайних 3D-принтерів, щоб використовувати їх для створення 3D-об’єктів як з металу, так і з пластику».

Метод покращує попередній спосіб процесу металізації, який застосовується для покриття тривимірних пластикових конструкцій металом. Зазвичай пластиковий об’єкт друкується у 3D, а потім занурюється у розчин, що містить паладій, який прилягає до поверхні об’єкта. Потім його занурюють у ванну без електронного покриття. Завдяки паладію, що використовується як каталізатор, розчинені іони металів прилипають до предмета.

Цей метод технічно надійний, проте завдяки ньому утворюється неоднорідне металеве покриття, яке погано прилягає до пластикової структури.

Фото: Укрінформ

На противагу цьому, метод японських вчених полягає у використанні принтера з подвійною насадкою. Завдяки послідовному друку шарів за допомогою однієї або іншої насадки певні ділянки 3D-об'єкта заповнюються паладієм. Потім, за допомогою без електронного покриття, утворюють пластикову структуру з металевим покриттям лише на окремих ділянках.

Вчені виявили, що прилипання металевого покриття набагато ефективніше при використанні гібридного методу. Крім цього, він екологічніший, тому що не потребує зайвих матеріалів для осадження каталізатора, що шкодить надрукованому об’єкту і довкіллю внаслідок використання таких хімічних речовин, як хромова кислота. Наостанок, гібридний спосіб повністю сумісний з технологіями виготовлення волокна на сучасних 3D-принтерах.

Умезу вважає, що гібридний металопластиковий метод стане актуальним найближчим часом, тому що його потенційно можна застосовувати у тривимірній електроніці - основному напрямі програм інтернету речей та штучного інтелекту.

Читайте також: Найбільший 3D-принтер Європи "надрукував" перший будинок

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 10 2020 13:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

Apple презентувала нові Apple Watch та iPad: порушила традицію і пообіцяла стати екологічнішою. Головне

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.