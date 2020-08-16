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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Найбільший 3D-принтер Європи "надрукував" перший будинок

У компанії Kamp C планують у майбутньому здавати "надрукований" будинок в оренду під офісні приміщення, а можливо, і як житло
Бельгійська компанія Kamp C закінчила будівництво першого двоповерхового будинку з використанням технології 3D-друку.
Найбільший 3D-принтер Європи "надрукував" перший будинок бетон

Про це, як передає "Укрінформ", повідомляє Cnet.

Друк був здійснений за допомогою найбільшого у Європі цементного принтера BOD2 компанії COBOD (Construction of Buildings on Demand - конструювання будинків на замовлення) протягом 15 днів, а споруджений будинок за кілька місяців, з урахуванням графіка навчання студентів, які працювали над проєктом.

Будівництво розпочалося в листопаді 2019 року, коли принтер розмістили на будівельному майданчику та зібрали за допомогою крана. Після запуску BOD2 працює повністю автономно, проте одна людина за комп’ютером має стежити за процесом роботи.

У компанії Kamp C планують у майбутньому здавати "надрукований" будинок в оренду під офісні приміщення, а можливо, і як житло. Нині ж його можуть оглянути всі охочі.

Kamp C також повідомила, що одна з компаній-партнерів розробляє спосіб будівництва басейнів за допомогою 3D-друку.

 

 

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16 08 2020 15:23
ТЕГИ: 3D-принтер
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