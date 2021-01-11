У Техасі планують "надрукувати" на 3D-принтері найбільший у світі житловий район

У місті Остін, штат Техас, США, на 3D-принтері збираються "надрукувати" найбільший житловий район у світі.

Надруковані будинки матимуть вільне планування та відрізнятимуться один від одного

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Над відповідним проєктом зараз працюють компанії Lennar Group, яка будує житлові будинки у США з 1954 року, та ICON, що займається інноваційними будівельними технологіями.

Повідомляється, що "надруковані" будинки матимуть вільне планування та відрізнятимуться один від одного.

Автори проєкту стверджують, що будівлі будуть енергоефективними та матимуть менше відходів у процесі будівництва. Також на них встановлять фотоелектричні дахи.

Окрім цього, для створення будівель використають інноваційний матеріал під назвою Lavacrete та роботизовану систему, що друкує зі швидкістю 25,4 см за секунду.

Будівництво розпочнеться у 2022 році.