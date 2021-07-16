Надрукований на 3D-принтері перший сталевий міст відкрили в Амстердамі
Як повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Gemeente Amsterdam, після тривалих випробувань міст був офіційно відкритий за участі королеви Максими.
"Міст, надрукований на 3D-принтері, було встановлено над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Це перший у світі 3D-друкований міст, повністю виготовлений зі сталі", - йдеться у повідомленні.
Фото: www.amsterdam.nl
Зазначається, що міст тимчасовий. Вже через два роки його замінять на звичний, який наразі на реставрації.
Фото: www.amsterdam.nl
Тим часом встановлений міст, який був надрукований на 3D-принтері, перебуватиме під пильним наглядом розробників та науковців. Зокрема, вони вивчатимуть, як реагуватиме міст на погодні умови, переміщення пішоходів. Міст виготовлений з нержавіючої сталі й важить 6 тонн. Конструкція оснащена спеціальними датчиками, які допоможуть дослідникам вести спостереження за мостом у режимі реального часу. Також це дозволить виявити, коли мосту потрібен ремонт. А ще можна дізнатися, скільки саме пішоходів щодня переходять міст.
Створена за допомогою 3D-друку конструкція з'явилася завдяки нідерландській компанії MX3D.
"Ми показали, що можна друкувати великі форми в металі", - зазначив гендиректор MX3D Гейс ван дер Велден.
Вперше міст було представлено на нідерландському тижні дизайну в Ейндговені у жовтні 2018 року. Там проєкт отримав одразу кілька нагород.
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