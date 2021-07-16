Надрукований на 3D-принтері перший сталевий міст відкрили в Амстердамі

У нідерландському місті Амстердам було відкрито перший у світі пішохідний міст зі сталі, надрукований на 3D-принтері.

Міст тимчасовий. Вже через два роки його замінять на звичний, який наразі на реставрації

Як повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Gemeente Amsterdam, після тривалих випробувань міст був офіційно відкритий за участі королеви Максими.

"Міст, надрукований на 3D-принтері, було встановлено над каналом Аудезейтс Ахтербургвал. Це перший у світі 3D-друкований міст, повністю виготовлений зі сталі", - йдеться у повідомленні.

Фото: www.amsterdam.nl

Зазначається, що міст тимчасовий. Вже через два роки його замінять на звичний, який наразі на реставрації.

Фото: www.amsterdam.nl

Тим часом встановлений міст, який був надрукований на 3D-принтері, перебуватиме під пильним наглядом розробників та науковців. Зокрема, вони вивчатимуть, як реагуватиме міст на погодні умови, переміщення пішоходів. Міст виготовлений з нержавіючої сталі й важить 6 тонн. Конструкція оснащена спеціальними датчиками, які допоможуть дослідникам вести спостереження за мостом у режимі реального часу. Також це дозволить виявити, коли мосту потрібен ремонт. А ще можна дізнатися, скільки саме пішоходів щодня переходять міст. Створена за допомогою 3D-друку конструкція з'явилася завдяки нідерландській компанії MX3D. "Ми показали, що можна друкувати великі форми в металі", - зазначив гендиректор MX3D Гейс ван дер Велден. Вперше міст було представлено на нідерландському тижні дизайну в Ейндговені у жовтні 2018 року. Там проєкт отримав одразу кілька нагород.

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