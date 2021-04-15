ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАвстралійські вчені розробили друкований матеріал, що може замінити слонову кістку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії навчилися друкувати "слонову кістку" на 3D-принтері
Вона прикрашена невеликими орнаментами зі слонової кістки, однак частина з них загубилися згодом. На щастя, тепер їх можна замінити за допомогою технології 3D-друку
Фото: Vienna University of Technology
За допомогою цього матеріалу можна реставрувати багато музейних артефактів, повідомляє Укрінформ із посиланням на Phys.org.
Дослідники пояснили, що слонову кістку століттями використовували для виготовлення предметів мистецтва. Однак у 1989 році торгівля слоновою кісткою була заборонена на міжнародному рівні. Тому для відновлення предметів мистецтва, де раніше використовувалася слонова кістка, тепер потрібно використовувати кістки, черепашки або пластик. Однак вони не є повноцінною заміною.
Компанія TU Wien (Відень) та поліграфічне підприємство Cubicure GmbH у співпраці з Віденським департаментом по догляду за творами мистецтва і пам'ятниками розробили високотехнологічний замінник. Матеріал "Дигор" складається із синтетичної смоли та частинок фосфату кальцію. Він обробляється в гарячому, рідкому стані та загартовується в 3D-принтері ультрафіолетовими променями вже в потрібній формі. Потім його можна відполірувати та підібрати за кольором.
"Наш проєкт почався з реставрації труни 17 століття в церкві Мауербаха, - зазначив дослідник Юрген Штампфль з Інституту матеріалознавства та технології Відня. - Вона прикрашена невеликими орнаментами зі слонової кістки, однак частина з них загубилися згодом. На щастя, тепер їх можна замінити за допомогою технології 3D-друку".
Завдяки численним експериментам команда змогла швидко знайти потрібну суміш. Це крихітні частинки фосфату кальцію із середнім діаметром близько 7 мкм впровадили в спеціальну смолу разом з тонким порошком оксиду кремнію. Потім суміш обробили за високої температури в 3D-принтерах Cubicure.
Команда вже мала досвід роботи з подібними матеріалами: дослідницька група працює, наприклад, з керамічними матеріалами для стоматологічних технологій. Проте розробити відповідну заміну слонової кістки було непростим завданням. Вчені відзначили, що вона має виглядати так само як вихідний матеріал, але при цьому також повторювати його властивості.
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15 04 2021 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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