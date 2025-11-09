Австралія обходить санкції та імпортує російську нафту – The Guardian

Санкції Австралії дозволяють здійснювати закупівлі через треті країни.

Австралія припинила прямі закупівлі пального у країни-агресорки росії після початку її повномасштабного військового вторгнення в Україну, проте з 2023 року імпортувала понад 3 млн тонн нафтопродуктів.

Про це пише The Guardian, розкриваючи, як саме "лазівка" в санкціях дає змогу Австралії імпортувати російську нафту.

Згідно з новими даними, мільйони тонн російської нафти були переправлені через порт, що частково належить Macquarie Bank, і потенційно продані австралійським компаніям.

"Виявлення нового зв’язку між Австралією і торгівлею продуктами російського походження розкриває подальші прогалини в урядових санкціях, оскільки Австралія відстає від ЄС і Великої Британії в посиленні правил імпорту", — констатує The Guardian.

Санкції Австралії дозволяють здійснювати закупівлі через треті країни. І це, за словами європейського аналітика Crea Вайбхава Рагунандана, побічно підтримує видобуток нафти в росії та податкові надходження до скарбниці кремля.

У коментарі виданню він вказав, що "це суттєва лазівка, якою користуються австралійські покупці, які перебувають на правильному боці закону, але, безумовно, порушують його етику".

Рагунандана також додав, що "це явно підриває підтримку України з боку Австралії". Експерт наголосив, що «лазівка» не тільки дає змогу продовжувати постачання російської нафти, а й дає австралійським компаніям можливість заробити.

Згідно з даними уряду, з січня 2023 року Австралія закупила майже чверть свого імпорту нафтопродуктів із Сінгапуру. За цей період південно-східна азійська країна отримала з росії понад 22 млн тонн нафтопродуктів, свідчать результати аналізу торгових даних.

Третина цих обсягів надійшла в універсальний термінал порту Джуронг, що частково належить інвестиційному фонду Macquarie, зазначає The Guardian. У коментарі виданню представник Macquarie заявив, що термінал здебільшого належить державній компанії Сінгапуру і підпорядковується сінгапурським і міжнародним нормам. Ще один співрозмовник автора публікації, вказаний як представник терміналу, заявив, що вони повністю дотримуються законів і санкцій.

Водночас жоден із них не розкрив, яку фінансову вигоду Macquarie отримала від своїх інвестицій у термінал, і не дав гарантій, що термінал не продавав російську нафту в Австралію, підкреслює The Guardian.

Доходи від нафти і газу залишаються найважливішим джерелом грошових надходжень для кремля, складаючи близько чверті загальних доходів федерального бюджету.