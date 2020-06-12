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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японський зонд доставив на Землю зразки астероїда Рюгу

Сам зонд Hayabusa-2 після відділення капсули продовжив політ і наразі прямує до невеликого навколоземного астероїда 1928KY26 щоб почати його вивчення
Японський автоматичний зонд Hayabusa-2 зміг вдало доставити на Землю два зразки породи з астероїда Рюгу, подолавши 6 мільярдів кілометрів.
Японський зонд доставив на Землю зразки астероїда Рюгу Фото: Укрінформ

Так, після відокремлення від зонду, який було запущено у космос ще 3 грудня 2014 року і який подолав більше 6 мільярдів кілометрів, капсула зі зразками астероїдної породи 5 грудня о 19:30 за київським часом увійшла до атмосфери Землі, повідомляє "Укрінформ".

А вже о 19:52 ця капсула, як і планувалось, приземлилась в Австралії.

О 21:47 за Києвом капсулу і парашут виявили в запланованій області посадки. Наразі капсулу транспортують в розташування місцевого штабу місії.

Незабаром її переправлять в тимчасову лабораторію Quick Look Facility.

У QLF саму капсулу розберуть і витягнуть герметичний контейнер, що містить проби грунту. Його підготують для відправки в Японію, де контейнер зі зразками передадуть до Інституту космічних наук і астронавтики (ISAS). Наступні 6 місяців там буде проводитися робота з первинного огляду і опису отриманих зразків.

По завершенню цих робіт зразки розподілять наступним чином: 30% піде на дослідження японським науковим організаціям, ще 30% - міжнародним партнерам, в тому числі NASA.

Решта ж 40% залишать зберігатися на майбутнє, коли нові технології аналізу дозволять отримати більше інформації з зразків.

Сам зонд Hayabusa-2 після відділення капсули продовжив політ і наразі прямує до невеликого навколоземного астероїда 1928KY26 щоб почати його вивчення.

Нагадаємо, що китайський апарат доставив зразки місячного ґрунту на орбітальний корабель

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06 12 2020 11:46
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