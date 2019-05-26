Яценюк - Зеленському: Росії наплювати на міжнародне право, вимагайте негайного скликання Радбезу ООН
"Рішення Міжнародного суду ООН з морського права про звільнення наших моряків і суден вимагає світової реакції. Треба сказати державам-членам Організації: якщо такі рішення Росії не указ, то так само захоплять ваших громадян, майно і судна", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook 26 травня, повідомляє прес-служба "Народного фронту".
"Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації", - підкреслив він.
Арсеній Яценюк звернувся до президента Зеленського: "Вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН та реакції членів Групи Семи та ЄС".
"Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Бо голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою", - підкреслив лідер "Народного фронту".
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