Яценюк - Зеленському: Росії наплювати на міжнародне право, вимагайте негайного скликання Радбезу ООН

"Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації"

Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. У відповідь, Російська Федерація - ігнорує указ.

"Рішення Міжнародного суду ООН з морського права про звільнення наших моряків і суден вимагає світової реакції. Треба сказати державам-членам Організації: якщо такі рішення Росії не указ, то так само захоплять ваших громадян, майно і судна", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook 26 травня, повідомляє прес-служба "Народного фронту".

"Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації", - підкреслив він.

Арсеній Яценюк звернувся до президента Зеленського: "Вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН та реакції членів Групи Семи та ЄС".

"Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Бо голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою", - підкреслив лідер "Народного фронту".