Яценюк про вибори: Силовий сценарій неприпустимий, - ВІДЕО

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що усі кандидати повинні усвідомити свою відповідальність за чесність і прозорість виборів.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності силового сценарію в ході президентських виборів, Арсеній Яценюк підкреслив: "Силовий сценарій неприпустимий. І міністр внутрішніх справ, і СБУ чітко заявили: право на застосування сили має виключно держава".

Щодо ймовірності фальсифікацій виборів він наголосив: "Є тільки одна інституція, яка може визнати, що вибори проведені незаконно, - суд. Тому 38 з 39-ти кандидатів вже сьогодні повинні підготуватися до того, щоб вітати нового переможця".

"Усі кандидати повинні усвідомити свою відповідальність за чесність і прозорість виборів. Тому що чесні вибори – це майбутнє української європейської держави", - заявив Арсеній Яценюк в ефірі програми "Головна тема. Вибір" на ТРК "Україна" 15 березня.

Відповідаючи на запитання щодо соціологічних опитувань та їх правдивості, Арсеній Яценюк нагадав, що 2012 року Об'єднана опозиція, одним із лідерів якої він був, отримувала за соцопитуваннями 15-16%: "В результаті ми виграли 26% і стали першою опозиційною силою".

"В 2014 році перед парламентськими виборами політичній партії, яку я очолюю, давали 3-5%. Ми виграли парламентські вибори. "Народний фронт" - партія номер один, 22%", - нагадав він.

"Чи вірю в соціологію? Я вірю в тренди в соціології. Так, їх треба спостерігати. Чи використовують окремі соціологічні компанії і окремі соціологічні дослідження для маніпуляцій? Однозначно", - сказав лідер "Народного фронту".

"Я вірю в розум українського виборця. Я вірю в те, що кожна людина подумає, проаналізує, прийде і зробить правильний вибір. Я вірю в те, що в Україні пройдуть чесні, легітимні, визнані президентські вибори", - додав Арсеній Яценюк.