Яценюк провів зустріч з дружиною Маккейна Яценюк висловив вдячність пані Маккейн "за слова підтримки, які вона адресувала всій нашій державі"

У суботу, 30 березня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зустрівся з Сінді Маккейн, дружиною Сенатора Джона Маккейна, яка прибула до Києва у складі делегації США для спостереження за ходом виборів Президента України.

Фото: nfront.org.ua

"Для мене велика радість і честь зустрітися сьогодні з пані Сінді Маккейн, дружиною великого друга України, Сенатора Джона Маккейна", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook по завершенні зустрічі. Він підкреслив, що місія, з якою пані Маккейн прибула в Україну, - "це продовження цієї великої справи, яку проводив Сенатор Маккейн задля допомоги нашій демократії, захисту національного суверенітету і втілення устремлінь на членство в НАТО і ЄС". "Упевнений, ми здолаємо всі випробування і разом переможемо", - написав Арсеній Яценюк.

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