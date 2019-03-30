ПОЛІТИКА НОВИНИУ суботу, 30 березня, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зустрівся з Сінді Маккейн, дружиною Сенатора Джона Маккейна, яка прибула до Києва у складі делегації США для спостереження за ходом виборів Президента України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яценюк провів зустріч з дружиною Маккейна
Яценюк висловив вдячність пані Маккейн "за слова підтримки, які вона адресувала всій нашій державі"
Фото: nfront.org.ua
"Для мене велика радість і честь зустрітися сьогодні з пані Сінді Маккейн, дружиною великого друга України, Сенатора Джона Маккейна", - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook по завершенні зустрічі.
Він підкреслив, що місія, з якою пані Маккейн прибула в Україну, - "це продовження цієї великої справи, яку проводив Сенатор Маккейн задля допомоги нашій демократії, захисту національного суверенітету і втілення устремлінь на членство в НАТО і ЄС".
"Упевнений, ми здолаємо всі випробування і разом переможемо", - написав Арсеній Яценюк.
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30 03 2019 19:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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