Яценюк: Рада повинна на позачерговому засіданні розглянути питання повернення Росії до ПАРЄ

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликає Верховну Раду на позачерговому засіданні розглянути питання повернення Росії до ПАРЄ.

"Росія, яка порушує міжнародне право та вчиняє агресію, повинна нести за це покарання, а не повертатися до Парламентської Асамблеї Ради Європи під оплески наших західних партнерів", - заявив у своєму відеозверненні 26 червня Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що рішення про повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи є "ганебним": "Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам доклався".

Український парламент повинен на позачерговому засіданні розглянути це питання та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів з тим, аби засудити цей ганебний крок, наголосив лідер "Народного фронту".

Жорстка реакція вкрай необхідна, підкреслив Арсеній Яценюк: "Якщо ми промовчимо, завтра так само тишком-нишком знімуть санкції, введені проти Росії за окупацію Криму, Донецька і Луганська. А післязавтра ще окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за "невиконання Мінських угод".

Окрім того, наголосив він, Міністерство закордонних справ має зробити демарші у тих країнах, "які підтримали це ганебне рішення".

"Ми повинні проявити позицію. Ми повинні захистити свободу. Ми повинні захистити нашу територіальну цілісність. І ми повинні на весь світ сказати: той, хто порушує міжнародне право, хто вчиняє агресію, - а це Росія, - повинен нести за це покарання, а не повертатися до Парламентської Асамблеї Ради Європи під оплески наших західних партнерів", - заявив Арсеній Яценюк.