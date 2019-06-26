Яценюк: Рада повинна на позачерговому засіданні розглянути питання повернення Росії до ПАРЄ
"Росія, яка порушує міжнародне право та вчиняє агресію, повинна нести за це покарання, а не повертатися до Парламентської Асамблеї Ради Європи під оплески наших західних партнерів", - заявив у своєму відеозверненні 26 червня Арсеній Яценюк.
Він підкреслив, що рішення про повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи є "ганебним": "Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам доклався".
Український парламент повинен на позачерговому засіданні розглянути це питання та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів з тим, аби засудити цей ганебний крок, наголосив лідер "Народного фронту".
Жорстка реакція вкрай необхідна, підкреслив Арсеній Яценюк: "Якщо ми промовчимо, завтра так само тишком-нишком знімуть санкції, введені проти Росії за окупацію Криму, Донецька і Луганська. А післязавтра ще окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за "невиконання Мінських угод".
Окрім того, наголосив він, Міністерство закордонних справ має зробити демарші у тих країнах, "які підтримали це ганебне рішення".
"Ми повинні проявити позицію. Ми повинні захистити свободу. Ми повинні захистити нашу територіальну цілісність. І ми повинні на весь світ сказати: той, хто порушує міжнародне право, хто вчиняє агресію, - а це Росія, - повинен нести за це покарання, а не повертатися до Парламентської Асамблеї Ради Європи під оплески наших західних партнерів", - заявив Арсеній Яценюк.
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