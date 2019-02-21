Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Яценюк: Тенденції до глобального анархізму можуть мати надто дорогі наслідки

"Багатьом здається, що політика – це хобі. Іншим, що політика – це шоу. Всі хочуть повеселитися на президентських виборах. Наслідки надто дорогі і високі для держави"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, відкриваючи 7-й Київський Безпековий Форум для молоді в четвер, 21 лютого, заявив, що тенденції до глобального анархізму можуть мати надто дорогі наслідки.
Яценюк: Тенденції до глобального анархізму можуть мати надто дорогі наслідки Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк підкреслив, що проблема "брекзіту", якій досі немає вирішення, завдала "надзвичайно серйозного удару по взірцевому проекту європейської єдності після Другої світової війни": "Європейський Союз знаходиться не в простій ситуації".

Навівши як приклад результати останніх виборів у багатьох країнах-членах ЄС, лідер "Народного фронту" підкреслив, що зараз у світі набирає обертів тенденція "антиістеблішменту" - "тенденція  проти політичного класу як такого": "Я назву це новою формою світового анархізму".

"Глобальний анархізм – це коли на порядок денний ставиться питання: держава не потрібна. "Право – це дуже відносна категорія". Суди? "Ми самі будемо судити". Безпекова функція? "Ми самі справимося з цим". Демократія як така? "А що це таке, демократія?". Ми зібралися, тисяча людей - ми і є демократія. А як же з виборами, з представницькою демократією?", - підкреслив він.

Всі ці відцентрові сили мають місце не тільки в Європі та США, наголосив лідер "Народного фронту": "Всі ці відцентрові сили мають місце і в Україні. Багатьом здається, що політика – це хобі. Іншій частині здається, що політика – це шоу. Що політика – для розваги. Всі хочуть повеселитися на президентських виборах. Після "веселих" президентських виборів будемо плакати. Наслідки надто дорогі і високі для держави".

"Політика є професією, а державна діяльність – це топ цієї професії", - сказав Арсеній Яценюк. 

Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - це платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.

Під час цьогорічного дводенного Форуму представники усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Грузії, Німеччини та Польщі будуть обговорювати сучасні виклики, перед якими стоять міжнародні організації (ЄС, НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ). Згодом учасники презентують альтернативний погляд на діяльність цих організацій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2019 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.