Яценюк: Тенденції до глобального анархізму можуть мати надто дорогі наслідки

"Багатьом здається, що політика – це хобі. Іншим, що політика – це шоу. Всі хочуть повеселитися на президентських виборах. Наслідки надто дорогі і високі для держави"

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, відкриваючи 7-й Київський Безпековий Форум для молоді в четвер, 21 лютого, заявив, що тенденції до глобального анархізму можуть мати надто дорогі наслідки.

Арсеній Яценюк підкреслив, що проблема "брекзіту", якій досі немає вирішення, завдала "надзвичайно серйозного удару по взірцевому проекту європейської єдності після Другої світової війни": "Європейський Союз знаходиться не в простій ситуації".

Навівши як приклад результати останніх виборів у багатьох країнах-членах ЄС, лідер "Народного фронту" підкреслив, що зараз у світі набирає обертів тенденція "антиістеблішменту" - "тенденція проти політичного класу як такого": "Я назву це новою формою світового анархізму".

"Глобальний анархізм – це коли на порядок денний ставиться питання: держава не потрібна. "Право – це дуже відносна категорія". Суди? "Ми самі будемо судити". Безпекова функція? "Ми самі справимося з цим". Демократія як така? "А що це таке, демократія?". Ми зібралися, тисяча людей - ми і є демократія. А як же з виборами, з представницькою демократією?", - підкреслив він.

Всі ці відцентрові сили мають місце не тільки в Європі та США, наголосив лідер "Народного фронту": "Всі ці відцентрові сили мають місце і в Україні. Багатьом здається, що політика – це хобі. Іншій частині здається, що політика – це шоу. Що політика – для розваги. Всі хочуть повеселитися на президентських виборах. Після "веселих" президентських виборів будемо плакати. Наслідки надто дорогі і високі для держави".

"Політика є професією, а державна діяльність – це топ цієї професії", - сказав Арсеній Яценюк.

Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - це платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.

Під час цьогорічного дводенного Форуму представники усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Грузії, Німеччини та Польщі будуть обговорювати сучасні виклики, перед якими стоять міжнародні організації (ЄС, НАТО, ОБСЄ, ООН, РЄ). Згодом учасники презентують альтернативний погляд на діяльність цих організацій.