Яценюк закликав Порошенка звільнити Україну від Медведчука

"Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу"

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк під час завершальної частини з’їзду партії 2 лютого закликав Президента України Петра Порошенка "звільнити Україну від кума Путіна".

Арсеній Яценюк звернувся до делегатів з’їзду прийняти рішення про звернення до членів Європейського Союзу, до країн Великої сімки з тим, аби "продовжити і посилити санкції проти Російської Федерації з метою відновлення територіальної цілісності України, відновлення судноплавства в Керченській протоці і повернення українських заручників, які утримуються московським режимом".

"Моє особисте звернення до Петра Порошенка. Пане Президенте, ми звертаємося до членів Європейського Союзу звільнити українських заручників. Я звертаюсь до Вас звільнити Україну від кума Путіна. Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу", - сказав Арсеній Яценюк.