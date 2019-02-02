Яценюк закликав Порошенка звільнити Україну від Медведчука
Арсеній Яценюк звернувся до делегатів з’їзду прийняти рішення про звернення до членів Європейського Союзу, до країн Великої сімки з тим, аби "продовжити і посилити санкції проти Російської Федерації з метою відновлення територіальної цілісності України, відновлення судноплавства в Керченській протоці і повернення українських заручників, які утримуються московським режимом".
"Моє особисте звернення до Петра Порошенка. Пане Президенте, ми звертаємося до членів Європейського Союзу звільнити українських заручників. Я звертаюсь до Вас звільнити Україну від кума Путіна. Він не звільняє заручників – він захоплює заручників рукою свого путінського і антиукраїнського елементу", - сказав Арсеній Яценюк.
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