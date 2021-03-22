ЄБРР надасть $12,5 млн кредиту Dragon Capital на розвиток "зеленої" нерухомості
Як повідомила прес-служба банку, загальна орендна площа складів становить 26 тис. кв. м, столичного офісу - 9 тис. кв. м., пише "Інтерфакс-Україна". Водночас Dragon Capital планує отримати для офісної будівлі рейтинг "дуже добре" за системою сертифікації екологічності будівель BREEAM.
"Окрім цього, передбачається впровадження інноваційного для України підходу: з орендарями укладатимуть "зелені" договори оренди, за якими від них вимагатимуть мінімізації впливу на довкілля", - йдеться в повідомленні.
Згідно з прес-релізом, ЄБРР має намір до 2025 року збільшити інвестиції в "зелену" економіку більш ніж до 50% свого річного обсягу інвестицій.
Нагадаємо, що Dragon Capital придбав будівлю для Київської школи економіки
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