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ЄБРР надасть $12,5 млн кредиту Dragon Capital на розвиток "зеленої" нерухомості

ЄБРР має намір до 2025 року збільшити інвестиції в "зелену" економіку більш ніж до 50% свого річного обсягу інвестицій
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть інвестиційній компанії Dragon Capital (Київ) кредит у розмірі $12,5 млн на ремонт офісної будівлі в Києві та купівлю двох складських приміщень у Києві та Харкові.
ЄБРР надасть $12,5 млн кредиту Dragon Capital на розвиток "зеленої" нерухомості Фото: 24tv.ua

Як повідомила прес-служба банку, загальна орендна площа складів становить 26 тис. кв. м, столичного офісу - 9 тис. кв. м., пише "Інтерфакс-Україна". Водночас Dragon Capital планує отримати для офісної будівлі рейтинг "дуже добре" за системою сертифікації екологічності будівель BREEAM.

"Окрім цього, передбачається впровадження інноваційного для України підходу: з орендарями укладатимуть "зелені" договори оренди, за якими від них вимагатимуть мінімізації впливу на довкілля", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прес-релізом, ЄБРР має намір до 2025 року збільшити інвестиції в "зелену" економіку більш ніж до 50% свого річного обсягу інвестицій.

Нагадаємо, що Dragon Capital придбав будівлю для Київської школи економіки

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22 03 2021 13:55
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