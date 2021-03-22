ЄБРР надасть $12,5 млн кредиту Dragon Capital на розвиток "зеленої" нерухомості ЄБРР має намір до 2025 року збільшити інвестиції в "зелену" економіку більш ніж до 50% свого річного обсягу інвестицій

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть інвестиційній компанії Dragon Capital (Київ) кредит у розмірі $12,5 млн на ремонт офісної будівлі в Києві та купівлю двох складських приміщень у Києві та Харкові.

Фото: 24tv.ua

Як повідомила прес-служба банку, загальна орендна площа складів становить 26 тис. кв. м, столичного офісу - 9 тис. кв. м., пише "Інтерфакс-Україна". Водночас Dragon Capital планує отримати для офісної будівлі рейтинг "дуже добре" за системою сертифікації екологічності будівель BREEAM. "Окрім цього, передбачається впровадження інноваційного для України підходу: з орендарями укладатимуть "зелені" договори оренди, за якими від них вимагатимуть мінімізації впливу на довкілля", - йдеться в повідомленні. Згідно з прес-релізом, ЄБРР має намір до 2025 року збільшити інвестиції в "зелену" економіку більш ніж до 50% свого річного обсягу інвестицій. Нагадаємо, що Dragon Capital придбав будівлю для Київської школи економіки

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію