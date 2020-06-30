Інвестиція в 5 мільйонів доларів: Dragon Capital придбав будівлю для Київської школи економіки

У будівлі буде розташований бакалаврат, департамент економіко-політичних досліджень, 8 магістерських програм, включаючи програму МБА, а також офіси Центру економічної стратегії і VoxUkraine

"Київська школа економіки надає, на наш погляд, найкращу економічну освіту в Україні, не поступається за рівнем провідним світовим університетам", - коментує мотиви інвестування гендиректор компанії Томаш Фіала.

Компанія Dragon Capital придбала будівлю в загальною площею 4 441 кв. м. для Київської школи економіки (КШЕ). У придбання та реконструкцію будівлі компанія інвестує понад 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що будівля знаходиться на вул. Миколи Шпака, 3

"Ми вже багато років підтримуємо КШЕ і спостерігаємо, як школа на наших очах стрімко розвивається. В цьому році ми прийняли рішення значно збільшити обсяг підтримки і придбати для Школи окрему будівлю. Ми інвестуємо в придбання і реконструкцію будинку величезну суму - понад 5 млн. дол. - і розраховуємо на суттєвий позитивний ефект для країни в майбутньому.

Київська школа економіки надає, на наш погляд, найкращу економічну освіту в Україні, не поступається за рівнем провідним світовим університетам", - коментує мотиви інвестування гендиректор компанії Томаш Фіала.

У планах реконструкції - створити унікальну інфраструктуру з сучасними лекційними залами, лаунжем для студентів, зонами для групової роботи, а також конференц-холом. У новому приміщенні Київська школа економіки планує одночасно проводити навчання для більш ніж 600 студентів і збирати лідерів громадянського суспільства та меценатів на своїх соціальних та економічних заходах.

Після реконструкції та адаптації приміщень Dragon Capital передасть шестиповерхову будівлю КШЕ в довгострокове користування. Тут буде розташований бакалаврат, департамент економіко-політичних досліджень, 8 магістерських програм, включаючи програму МБА, а також офіси Центру економічної стратегії і VoxUkraine.

"Київська школа економіки високо цінує підтримку Dragon Сapital та щедрий внесок у розбудову інтелектуального потенціалу країни. У Школи 25 років не було дому, а тепер, завдяки Dragon Capital, ми зможемо дати нашим студентам відчуття справжньої alma mater та створити платформу для розвитку економічної думки країни.

Це першій приклад такого меценатства в Україні і вперше за прикладом провідних західних університетів будівля вищого навчального закладу в нашій країні отримає назву мецената", - розповів президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Очікується, що Київська школа економіки зможе прийняти перших студентів в новому корпусі вже у вересні і повністю переїхати до початку 2021 року.