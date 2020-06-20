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В Україні запускають онлайн-школу для підприємців

Сам проєкт міністерство презентуватиме у понеділок, 22 червня
На "Дія.Бізнес" з’явиться Національна онлайн-школа для підприємців.
В Україні запускають онлайн-школу для підприємців Фото: europe-today.ru

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram, зазначає "Укрінформ".

"Мінцифра в партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group), запускає Національну онлайн-школу для підприємців. Ми створили цю школу, щоб розвивати навички потенційних та діючих підприємців для успішного розвитку власної справи", - йдеться у повідомленні.

Навчання безкоштовне і проходитиме у форматі освітніх серіалів. Після кожного серіалу, можна пройти тест, отримати додаткові корисні матеріали, скласти фінальний тест та отримати сертифікат про завершення курсу.

Сам проєкт міністерство презентуватиме у понеділок, 22 червня.

Нагадаємо, що всю інфраструктуру підтримки бізнесу планують оцифрувати

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20 06 2020 13:47
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