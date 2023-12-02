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ПОЛІТИКА

Єрмак провів переговори з посланцем Папи Римського

02 грудня 2023, 19:59
Єрмак провів переговори з посланцем Папи Римського
Фото: з вільних джерел
Кардинал Маттео Дзуппі висловив бажання відвідати Україну найближчим часом, повідомили в ОП.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з главою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі, який є спецпосланцем Папи Римського на переговори щодо мирного завершення війни росії проти України.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Вказано, що Єрмак подякував Маттео Дзуппі за значні зусилля в поверненні на батьківщину підлітка Богдана Єрмохіна, якого росіяни незаконно депортували із захопленого Маріуполя.

"Я дуже ціную все, що ви робите. Ви справжній друг України, і я сподіваюся, що за вашого лідерства ми зможемо повернути в Україну багатьох дітей", – сказав керівник ОП.

Єрмак зазначив, що під час третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників, яка відбулася на Мальті, було створено міжнародна коаліція з повернення незаконно депортованих до росії українських дітей.

"Маттео Дзуппі висловив бажання відвідати Україну найближчим часом", – зазначено в повідомленні.

ПАПА РИМСКИЙЄрмакПосланець Папи Римського

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