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ПОЛІТИКА

ЄС закликає Ізраїль до медичної евакуації із Сектора Газа

13 листопада 2023, 09:05
ЄС закликає Ізраїль до медичної евакуації із Сектора Газа
Фото: Українська правда
ЄС просить створення гуманітарних коридорів.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав негайно призупинити бойові дії в секторі Газа, щоб забезпечити евакуацію пацієнтів лікарень, які потребують термінової медичної допомоги, заявивши, що блок серйозно стурбований гуманітарною кризою там.

Про це йдеться у заяві ЄС.

"Ці бойові дії серйозно впливають на лікарні і завдають жахливих втрат цивільному населенню та медичному персоналу", - заявив Боррель.

"Лікарні повинні (...) бути негайно забезпечені невідкладними предметами медичного призначення, а пацієнтів, які потребують невідкладної медичної допомоги, необхідно безпечно евакуювати", — додав він. "У цьому контексті ми закликаємо Ізраїль виявляти максимальну стриманість, щоб забезпечити захист цивільного населення".

Минулої доби із Сектору Газа до Єгипту евакуювалися 826 іноземців – це рекорд з початку вторгнення бойовиків Хамас до Ізраїлю.

Угруповання Хамас здійснило 7 жовтня атаку із сектору Газа, внаслідок якої, за словами ізраїльських чиновників, загинуло близько 1200 людей, переважно мирних жителів.

сектор ГазаевакуаціяХамас: Ізраїль

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