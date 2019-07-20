ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької

Півтора року на ухвалення рішення є насправді "стислим для ЄСПЛ терміном"

Європейський суд з прав людини завершив розгляд у справі Наталії Седлецької проти Генеральної прокуратури України, слідчі якої хотіли отримати доступ до даних з телефону журналістки, і тепер перейшов до стадії винесення рішення.

Цей етап може тривати протягом року або півтора, заявив адвокат Седлецької Сергій Заєць, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський суд завершив стадію комунікації у справі. Це частина провадження, коли сторони мають можливість обмінятися коментарями. У подальшому за наданими сторонами матеріалами та коментарями суд ухвалює рішення. Як правило, цей період розтягується на рік-півтора", – каже Заєць.

За аналогією із українською системою судочинства, яку наводить захисник журналістки, "Європейський суд ніби в нарадчій кімнаті – він запитав сторони про те, що було важливим або незрозумілим, а тепер оцінює позиції сторін".

Крім того, як зазначив Заєць, півтора року на ухвалення рішення є насправді "стислим для ЄСПЛ терміном".

"Зараз секретаріат готує текст рішення – як правило, це конкретний досвідчений юрист суду. Він готує проект рішення, узгоджує його з суддями, причетними до розгляду справи. Потім відбувається складна процедура узгодження всередині суду. І вже потім суд виносить рішення і повідомляє про нього сторонам", – пояснив адвокат.

Він додав: "Можна сказати, що зараз рахунок 2:0 і боротьба йде за останнє очко. Перше ми взяли, коли суд застосував правило 39 на місяць. Друге – коли заходи було поширено безстроково. Зараз вирішується справа по суті. Але вже зараз ця справа має вплив на нашу дійсність".

Європейський суд розпочав розгляд справи Наталки Седлецької по суті наприкінці листопада. Відтоді він запросив та отримав коментарі сторін від обох сторін.

Нагадаємо, перші тимчасові обмежувальні заходи у скарзі журналістки суд виніс 18 вересня. Вони діяли один місяць. Новим рішенням Страсбурзький суд не встановив жодного часового обмеження.

У зверненні Наталка Седлецька просила суд зупинити збір Генеральною прокуратурою України обмеженого переліку інформації з її телефону упродовж 17 місяців. Дозвіл на збір цієї інформації слідству видавАпеляційний суд Києва 18 вересня 2018 року. Того ж дня Європейський суд з прав людини вказав уряду України, що він має забезпечити утримання органів влади від доступу до будь-яких даних з телефону журналістки.

"Рішення продовжити запобіжні заходи означає, що Юрію Луценку не вдалося переконати ЄСПЛ у наявності підстав для отримання інформації з телефону Наталії Седлецької. Про такий намір він говорив раніше у своїх публічних виступах. Заборона діятиме до окремого розпорядження суду. Тобто, вона може діяти аж до вирішення справи по суті або до цілковитої та беззастережної відмови ГПУ від намірів отримати дані. В усякому разі, вже зараз це рішення можна вважати невеличкою перемогою у захисті демократії та свободи слова в Україні", – заявив адвокат журналістки Седлецької Сергій Заєць.