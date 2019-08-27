ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейський суд з прав людини задовольнив скаргу на арешт і кримінальне переслідування співробітника фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і присудив виплатити родичам 34 тисячі євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄСПЛ присудив родичам Магнітського €34 тисячі
ЄСПЛ постановив, що влада Росії порушила стосовно Магнітського статті Європейської конвенції про захист прав людини
Сергій Магнітський. Фото: lawinrussia.ru
Відповідне рішення оприлюднили на сайті суду.
Так, ЄСПЛ постановив, що влада Росії порушила стосовно Магнітського статті Європейської конвенції про захист прав людини, зокрема, ст.2 "раво на життя", ст.5 "право на свободу і безпеку", ст.6 "право на правосуддя", а також ст.3 "про заборону на тортури".
Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити 4 тис. євро наркоторговцю за порушення його прав під час затримання правоохоронцями та засудження.
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