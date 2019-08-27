ЄСПЛ присудив родичам Магнітського €34 тисячі

Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу на арешт і кримінальне переслідування співробітника фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і присудив виплатити родичам 34 тисячі євро.

Відповідне рішення оприлюднили на сайті суду.

Так, ЄСПЛ постановив, що влада Росії порушила стосовно Магнітського статті Європейської конвенції про захист прав людини, зокрема, ст.2 "раво на життя", ст.5 "право на свободу і безпеку", ст.6 "право на правосуддя", а також ст.3 "про заборону на тортури".

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити 4 тис. євро наркоторговцю за порушення його прав під час затримання правоохоронцями та засудження.