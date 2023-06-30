Єврокомісія не знайшла механізму, аби використати активи рф для України – Шольц

Використати російські заморожені активи для допомоги Україні – надзвичайно складне завдання з правової точки зору.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Укрінформ.

"Це жахливо складно. Ніхто не знає наразі що і як робити. Ми дали Єврокомісії завдання ламатиме над цим голову та проінформувати нас після того, як вони дійдуть якихось результатів", – сказав Шольц.

Раніше Шольц також заявляв, що Євросоюз має бути готовим, що війна в Україні може тривати ще довго.