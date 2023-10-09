Єврокомісія призупиняє допомогу Палестині

Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом. Не може бути бізнесу як зазвичай, зазначив Олівер Варгеї.

Європейська комісія вирішила призупинити фінансування проєктів розвитку для Палестини після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє комісар з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівер Варгеї.

"Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом. Тут не може бути бізнесу як зазвичай. Як найбільший донор палестинців, Європейська комісія переглядає весь свій портфель проєктів розвитку на загальну суму 691 млн євро", - написав він.

До того ж, Єврокомісія негайно призупиняє виплати за наявними проєктами для Палестини. Вона також переглядає всі проєкти та оцінює весь бюджетний портфель. Тим часом нові пропозиції щодо фінансування допомоги палестинцям відкладені до "подальшого повідомлення".

"Основи миру, толерантності та співіснування потребують негайного вирішення. Підбурювання до ненависті, насильства та прославляння терору отруїли свідомість надто великої кількості людей. Ми потребуємо дій, і ми потребуємо їх зараз", - додав Варгеї.

Зазначимо, що Євросоюз проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ 10 жовтня через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛі повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.

За останніми даними, в Ізраїлі загинуло не менше 800 людей, більш як 2200 - поранені. Тим часом у Секторі Гази - 510 загиблих, понад 2500 поранених.