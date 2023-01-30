Європа збирає техніку для українців - Мінцифри

У 11 європейських містах з 8 країн запрацювали перші хаби збору техніки для українців, які постраждали від війни.

Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, соціально відповідальні європейські компанії залучаються до участі у зборі ноутбуків, планшетів та смартфонів. Зібрана техніка призначена для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від росії.

Це відбувається в рамках проєкту "Лептопи для України", який реалізується за підтримки Європейської Комісії.

Наразі хаби збору техніки встановлені у Парижі, Трієрі, Гранаді, Ойпені, Антверпені, Брюсселі, Празі, Карлових Варах, Любляні, Таллінні, Ораді.