Європарламент відкрив дорогу для експорту насіння з України до ЄС

Насправді це шлях до консолідації рослинництва в Україні - більше місцевого насіння, більше місцевої агротехніки

Качка зазначив, що для сільського господарства це рішення означатиме збільшення виробництва рослинної продукції з доданою вартістю.

Європарламент визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС, що дозволить Україні експортувати насіння до країн Євросоюзу, повідомляє "Економічна правда".

"Українське насіння отримало доступ на ринок ЄС. Мова йде не про "сємкі", а про насіння, з якого ростуть ті самі мільйони тонн врожаїв. За відповідне рішення вчора проголосував Європарламент. Це було ключове голосування у процедурі", - написав він.

Качка зазначив, що для сільського господарства це рішення означатиме збільшення виробництва рослинної продукції з доданою вартістю.

"Насправді це шлях до консолідації рослинництва в Україні - більше місцевого насіння, більше місцевої агротехніки. Насіння - домен глобальних корпорацій. А отже, вони роблять ставку на Україну, і це гарна новина для нашої економіки в цілому", - зазначив він.

Нагадаємо, що Україна - друга в світі за темпами зростання експорту лохини