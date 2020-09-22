Україна - друга в світі за темпами зростання експорту лохини

За останні 5 років середній темп приросту поставок лохини з України, за даними офіційної статистики, становив 26,5% в рік

Україна займає друге місце за показником темпів зростання експорту лохини серед 20-ти найбільших світових постачальників ягоди.

Про це з посиланням на EastFruit повідомляє "Економічна правда".

"Україні поки далеко до світових лідерів за обсягом і вартості експорту лохини, таких як Перу, Чилі, Іспанія, США та Марокко, проте вона активно нарощує обсяги експорту у вартісному вимірі, що дозволило країні потрапити в ТОП-20 вже в 2019 році", - каже економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Він зазначив, що за останні 5 років середній темп приросту поставок лохини з України, за даними офіційної статистики, становив 26,5% в рік.

"При цьому реальні темпи зростання могли бути вище, з огляду на певні поставки лохини під експортним кодом лісової чорниці. За темпами зростання Україна поступається тільки Перу, яка нарощувала експорт неймовірними темпами - на 38,9% за рік.

Серед ТОП-20 зіставні з Україною показники були тільки у Португалії, яка показала 25,3% середнього приросту експорту за рік. Порівняно швидко також зростає експорт у Сербії (21,4% в рік), ПАР (21,1% в рік) і Румунії (19% в рік)", - резюмує Ярмак.

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