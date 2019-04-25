Євросоюз: паспортний указ Путіна є посяганням Росії на суверенітет України
"Терміни ухвалення такого рішення відразу після президентських виборів в Україні, які продемонстрували сильну прихильність України демократії і верховенству права, свідчать про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт", - йдеться у заяві речника ЄС, повідомляє "Європейська правда".
У Євросоюзі очікують, що Росія утримається від дій, що суперечать Мінським угодами, і не перешкоджатиме повній реінтеграції непідконтрольних українському уряду територій.
В Брюсселі наголосили, що усі сторони повинні повністю виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських угод. "Європейський Союз залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - заявили у ЄС.
Нагадаємо, що засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України заплановане на четвер, 25 квітня, 22:00 за київським часом.
Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
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