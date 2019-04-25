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Євросоюз: паспортний указ Путіна є посяганням Росії на суверенітет України

"Європейський Союз залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України"
У Європейському Союзі назвали указ Путіна про паспортизацію жителів окремих районів Донецької та Луганської областей ще одним посяганням Росії на суверенітет України.
Євросоюз: паспортний указ Путіна є посяганням Росії на суверенітет України Фото: google.com

"Терміни ухвалення такого рішення відразу після президентських виборів в Україні, які продемонстрували сильну прихильність України демократії і верховенству права, свідчать про намір Росії ще більше дестабілізувати Україну і загострити конфлікт", - йдеться у заяві речника ЄС, повідомляє "Європейська правда".

У Євросоюзі очікують, що Росія утримається від дій, що суперечать Мінським угодами, і не перешкоджатиме повній реінтеграції непідконтрольних українському уряду територій.

В Брюсселі наголосили, що усі сторони повинні повністю виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських угод. "Європейський Союз залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - заявили у ЄС.

Нагадаємо, що засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України заплановане на четвер, 25 квітня, 22:00 за київським часом.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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25 04 2019 13:43
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