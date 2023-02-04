Їх дуже багато — Міністр оборони про поставки танків

Міністр Оборони Олексій Резніков анонсував прибуття великої кількості західних танків в Україну вже скоро.

Про це написав Міністр Оборони у своєму Twitter

Голова оборонного відомства Олексій Резніков написав:

“Офіційно: Танкова коаліція на підтримку України народилася і активно розвивається.

Незабаром, ми з радістю будемо вітати Leopard, Challenger та Abrams на українській землі. Їх дуже багато.

Дякую за працю та творчість Держдепу”