Їх дуже багато — Міністр оборони про поставки танків
04 лютого 2023, 13:36
Міністр Оборони Олексій Резніков анонсував прибуття великої кількості західних танків в Україну вже скоро.
Про це написав Міністр Оборони у своєму Twitter
Голова оборонного відомства Олексій Резніков написав:
“Офіційно: Танкова коаліція на підтримку України народилася і активно розвивається.
Незабаром, ми з радістю будемо вітати Leopard, Challenger та Abrams на українській землі. Їх дуже багато.
Дякую за працю та творчість Держдепу”