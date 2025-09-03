Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уряд Чехії схвалив рекордну закупівлю німецьких танків Leopard

03 вересня 2025, 18:57
Уряд Чехії схвалив рекордну закупівлю німецьких танків Leopard
Відбулось це за місяць до виборів у країні.

Сьогодні, 3 вересня, уряд Чехії усхвалив план Міністерства оборони щодо закупівлі 44 сучасних бойових танків Leopard 2A8 у Німеччини на загальну суму понад 34 мільярди крон (приблизно 1,6 мільярда доларів).

Про це інформує агентство АР.

Згідно з рішенням, поставки мають розпочатися у 2028 році й триватимуть до 2031-го. Контракт також передбачає можливість розширення замовлення до 77 танків Leopard 2A8.

Leopard 2A8 є найновішою і найсучаснішою модифікацією німецького основного бойового танка, який використовується арміями країн НАТО.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова раніше зазначала, що Прага планує частково покрити вартість контракту за рахунок фінансування в межах європейського оборонного механізму SAFE.

Примітно, що рішення про масштабну військову закупівлю було ухвалене менш ніж за місяць до парламентських виборів, на яких, згідно з опитуваннями, лідирує опозиційний рух ANO під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Нещодавно ми повідомляли, що Чехія може обрати антиукраїнський уряд.

 

ЧехіяLeopard

Останні матеріали

Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна тримає фронт, росія страждає від ударів по нафтопереробці. ЗСУ поступово ліквідовують котел з росіянами біля Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 07:25
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється