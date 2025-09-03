Уряд Чехії схвалив рекордну закупівлю німецьких танків Leopard

Відбулось це за місяць до виборів у країні.

Сьогодні, 3 вересня, уряд Чехії усхвалив план Міністерства оборони щодо закупівлі 44 сучасних бойових танків Leopard 2A8 у Німеччини на загальну суму понад 34 мільярди крон (приблизно 1,6 мільярда доларів).

Про це інформує агентство АР.

Згідно з рішенням, поставки мають розпочатися у 2028 році й триватимуть до 2031-го. Контракт також передбачає можливість розширення замовлення до 77 танків Leopard 2A8.

Leopard 2A8 є найновішою і найсучаснішою модифікацією німецького основного бойового танка, який використовується арміями країн НАТО.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова раніше зазначала, що Прага планує частково покрити вартість контракту за рахунок фінансування в межах європейського оборонного механізму SAFE.

Примітно, що рішення про масштабну військову закупівлю було ухвалене менш ніж за місяць до парламентських виборів, на яких, згідно з опитуваннями, лідирує опозиційний рух ANO під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Нещодавно ми повідомляли, що Чехія може обрати антиукраїнський уряд.