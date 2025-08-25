Чехія може обрати антиукраїнський уряд: подробиці

Колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш має шанс повернутися в прем'єрське крісло

На жовтневих виборах в Чехії є великі шанси, що перемогу здобуде популістська партія ANO ("Так") чеського мільярдера та колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. У цьому випадку політик повернеться в прем'єрське крісло.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна - "Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили".

Варто нагадати, що Бабіш має центристські погляди, але як популіст відзначається також антиукраїнською риторикою. Зокрема, у червні цього року він виступив проти підтримки українських біженців.

Згідно з опитуванням Ipsos, проведеним на межі липня та серпня, партія ANO Бабіша займає перше місце з 34,9% підтримки. Чинна урядова коаліція Spolu, до якої входять переважно центристські партії ODS, TOP 09 та KDU-ČSL має 21,9% підтримки виборців. При цьому до парламенту може пройти право радикальна партія SPD ("Свобода і пряма демократія") - 13%.